وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ تفتتح دورة إدارة الأزمات والكوارث

افتتحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، دورة إدارة الأزمات والكوارث المقرر عقدها لمدة يومين ضمن البرنامج التدريبى لإدارة التدريب، وتستهدف الدورة 65 متدربًا من مديرى الاستقبال والطوارئ والصيادلة مسئولى دولاب الأزمات والكوارث ورئيسات التمريض بمستشفيات المحافظة، وذلك بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية.

ويقوم بالتدريب فريق من الوزارة وهم: الدكتورة لبنى الجمل، استشارى العناية المركزة، والدكتورة أمانى منير، استشارى أمراض القلب، والدكتورة إيمان غانم، أخصائى الجودة.

وعبرت وكيلة الوزارة، عن خالص شكرها للجهود المبذولة من الوزارة فى دعم تدريب الفرق الطبية والاهتمام بالكوادر ورفع الكفاءات والإطلاع على كل جديد.

ومؤخرا، فقد أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم انعقاد ويبينار اليوم العلمي لشرح مستجدات البروتوكول الجديد للتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وكيلة الوزارة، أن الويبينار تم بحضور الدكتور إيهاب كمال، مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي، واللجنة العلمية بالوزارة، وبحضور من قبل اللجنة العلمية بديوان المديرية وممثلي المستشفيات (مديري المستشفيات ومديري العزل والطوارئ) وذلك بقاعة المحاضرات بمبنى مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ.

وفي وقت سابق- أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بدء التطعيم خلال الأسبوع الماضي بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة، إذ انطلقت بداية التطعيمات بكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ، مرورًا بنادي القضاة كفر الشيخ ودسوق، ووصولًا بالتربية والتعليم وشركة المياه. ويأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أن عدد الحاصلين على اللقاح بمحافظة كفر الشيخ حتى نهاية الأسبوع الماضي قد بلغ 207 آلاف مواطن تقريبًا، لقاح جونسون 11254 مواطنًا، لقاح أسترازينيكا 95977 مواطنًا، لقاح سينوفارم 57867 مواطنًا، لقاح سينوفاك 41767 مواطنًا.

ومراكز التطعيم الثابتة هي مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزى، مستشفى سيدى سالم المركزى، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبى بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، مستشفى العبور بكفر الشيخ.

ومراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين: مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ.