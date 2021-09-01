بسبب تفشى متحور دلتا.. جوجل ترجئ عودة موظفيها إلى المكاتب حتى يناير المقبل

قررت إدارة جوجل إرجاء عودة موظفيها إلى المكاتب حتى 10 يناير 2022، وذلك بالتزامن مع تفشي متغير "دلتا" شديد العدوى.

وقال "سوندار بيتشاي" الرئيس التنفيذي للشركة عبر المدونة الخاصة بالشركة، إن تأجيل موعد العودة سيمنح الموظفين مزيدًا من المرونة، مع السماح للبلدان والمناطق المختلفة لتحديد موعد إنهاء ظروف العمل من المنزل.

وأضاف بيتشاي: لقد كانت جائحة فيروس كورونا تحديًا لنا جميعًا وما زلت معجبًا بالطريقة التي نتعامل بها مع الجائحة، على الرغم من هذه التحديات ، يسعدني أن أقول إن عددًا كبيرًا من المكاتب على مستوى العالم مفتوح بالفعل للعمل ، ونحن نرحب بعودة عشرات الآلاف من موظفي Google على أساس تطوعي، نظرًا لأن الظروف حول العالم لا تزال شديدة التباين ، فقد أردت مشاركة الطريقة التي نخطط بها للتعامل مع الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد هذه هي ثالث عملية تأجيل من جانب "جوجل" للعودة إلى المكاتب، حيث أجلت "جوجل" في ديسمبر الماضي العودة إلى المكاتب حتى الأول من سبتمبر، على أن يُطلب من الموظفين العمل شخصياً من المكتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع.

وفي يوليو الماضي، أعلن "بيتشاي" تأجيل العودة إلى المكاتب حتى الثامن عشر من أكتوبر، مع اشتراط تطعيم الموظفين قبل العودة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 217.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و694778.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 639901 39232472

الهند 438560 32768880

البرازيل 579574 20752281

روسيا 363807 6918965

المملكة المتحدة 132535 6789581

فرنسا 114494 6765708

تركيا 56675 6387082

الأرجنتين 111607 5178889

إيران 107794 4992063

كولومبيا 124883 4907264

