مركز المصالحة الروسى: مقتل وإصابة 12 جنديا سوريا إثر هجوم إرهابى

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت أن هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل أربعة جنود سوريين وجرح ثمانية في محافظة درعا جنوب سوريا.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال كوليت إن "الأوضاع في منطقة درعا البلد تفاقمت بشكل كبير، حيث تعرض عدد من مؤسسات الدولة ووحدات القوات الحكومية التي تقوم بمهام حفظ القانون لهجمات من قبل خلايا إرهابية سرية".



وتوصلت اللجنة الأمنية والعسكرية ووجهاء مدينة درعا جنوب سوريا - في وقت سابق - إلى اتفاق يؤسس للحل السلمي في إطار خارطة طريق ترسم الوضع في درعا، وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت أحياء في درعا على مدار اليومين الماضيين، كالكاشف والمحطة والسبيل والصحاري بالقذائف فيما ردت قوات الجيش السوري باستهدافات على مواقع المسلحين.



يأتي ذلك بعد أن رفضت اللجنة المركزية المفاوضة باسم المسلحين شروط السلطات السورية دخول وحدات الجيش السوري إلى حي درعا البلد وطريق السد والمخيم ورفع العلم السوري وتسوية أوضاع الراغبين بالتسوية وترحيل المجموعات الإرهابية إلى الشمال السوري.

و في وقت سابق، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 26 عملية قصف من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب و4 في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، كما قامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية".