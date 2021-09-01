الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سقوط حافلة فى واد وسط بيرو ومصرع 32 شخصًا (فيديو)

سقوط حافلة فى واد
سقوط حافلة فى واد وسط بيرو

لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، أحدهم طفل، وأصيب 22 آخرين أمس الثلاثاء، في حادث سقوط حافلة في واد وسط بيرو، حسبما أفاد فوج الإنقاذ والشرطة، وفقا لسكاي نيوز.

وكانت حصيلة أولية أفادت بسقوط 17 قتيلا، لكن سرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 29 ثم إلى 32.

وهذا ثالث حادث مروري يتسبب بوقوع عدد كبير من الضحايا في غضون 4 أيام في بيرو

وكانت الحافلة تقل 63 راكبا من هوانوكو (شمال شرق) إلى العاصمة ليما.

وأعرب قائد فوج الإنقاذ فريدي لوارتي في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية، عن خشيته من ارتفاع عدد القتلى.

وقال قائد الشرطة المحلية سيزار سيرفانتس، إن سبب الحادث "تهور السائق الذي كان يقود بسرعة عالية"

وكان لقي 14 شخصا مصرعهم، الأحد ولا يزال عدد غير معروف في عداد المفقودين، إثر اصطدام قاربين في نهر بمنطقة الأمازون في بيرو

وقبل يومين من ذلك، سقطت حافلة في واد في جنوب شرق البلاد مما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وحوادث المرور شائعة جدا في بيرو، وتقع خصوصا بسبب السرعة المفرطة وحالة الطرق السيئة وافتقارها إلى اللافتات، وضعف الرقابة من جانب السلطات

 

 

الشرطة الإنقاذ الضحايا بيرو الشرطة المحلية المفقودين منطقة الأمازون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 1 سبتمبر 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 1-9-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل