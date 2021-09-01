«الخارجية الأمريكية»: واشنطن لا تعتزم إعادة النظر فى العقوبات المفروضة على طالبان

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لا تعتزم إعادة النظر في العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" التي استولت على الحكم في أفغانستان مؤخرًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له: "اليوم "طالبان" تحت نفس العقوبات والتصنيفات التي كانت قائمة أمس"، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر الحركة تنظيما إرهابيًا.

وأضاف أن الوضع لن يتغير "في المستقبل المنظور"، مشيرًا إلى أن تغيير الموقف إزاء "طالبان" سيكون مبنيًا على وفائها بالتزاماتها.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن مسألة رفع أو تشديد العقوبات المفروضة على حركة "طالبان" ستكون مرتبطة بسلوكها، وأن واشنطن تتابع خطوات "طالبان" في أفغانستان عن كثب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الايام المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين، ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان، قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا و المدنيين الأبرياء في كابول، و فعلنا، هذه الضربة لن تكون الأخيرة، سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".

وتابع: "الوضع على الأرض لا يزال خطيرًا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعًا، أخبرني قادتنا أن هجومًا جديدًا مرجحٌ جدًا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم و يُرجعون أفرادنا بأمان".