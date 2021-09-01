الاتحاد الأوروبى يتعهد بمساعدة دول الجوار الأفغانى لاستيعاب اللاجئين

تعهد وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بدعم دول الجوار الأفغاني لمساعدتها على استقبال الفارين من نظام طالبان الجديد، ومنع اندلاع موجة جديدة من الهجرة إلى أوروبا.

وعقب اجتماعهم في بروكسل قال الوزراء في بيان ختامي، إن الاتحاد الأوروبي "عازم على العمل لمنع تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق وغير المنضبطة، التي تمت مواجهتها في الماضي باستجابة منسقة ومنظمة".

وأضاف الوزراء أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبلدان المجاورة لأفغانستان "لضمان حصول المحتاجين على الحماية الملائمة، في المنطقة بشكل أساسي".

وجاء الاجتماع بعد يوم من رحيل آخر جندي أمريكي عن مطار كابل، لتنتهي بذلك 20 عاما من الوجود الأمريكي في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الايام المقبلة، متعهدًا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.

وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين، ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان، قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا و المدنيين الأبرياء في كابول، و فعلنا، هذه الضربة لن تكون الأخيرة، سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".

وتابع: "الوضع على الأرض لا يزال خطيرًا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعًا، أخبرني قادتنا أن هجومًا (جديدًا) مرجحٌ جدًا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم و يُرجعون أفرادنا بأمان".