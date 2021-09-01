الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العروسان الإسبان يقضيان سهرتهما بأحد المنشآت النيلية بالقاهرة (صور)

العروسان الإسبان
العروسان الإسبان داخل المركب النيلى

قضى العروسان الإسبان اللذين أعلنا مراسم زواجهما بالأقصر، سهرتهم منذ قليل بأحد المنشآت السياحية النيلية الثابتة بوسط القاهرة، حيث حصلت "الدستور" على صورهما داخل المركب النيلى، وذلك بعد جولتهما صباح أمس الثلاثاء داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي تضمنت زيارة قاعتي العرض المركزي والمومياوات ومنطقة بحيرة عين الصيرة.

وخلال الجولة، وجه العروسان الشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على دعوتهما لزيارة المتحف كهدية بمناسبة زواجهما والتي تعد بالنسبة لهما زيارة سارة وغير متوقعة، لاسيما في ظل شغفهم بزيارة المتحف منذ انبهارهم بحدث موكب نقل المومياوات الملكية الذي تابعوه بشغف عبر شاشة التليفزيون في إسبانيا.

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العروسان الإسبان

كما أعربا عن سعادتهما بزيارة المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية خاصة بعد زيارتهما للمقابر الملكية بوادي الملوك بالأقصر، مما أعطى لرحلتهما بمصر طابعًا وتجربة مميزة، بالإضافة إلى إعجابهم بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور التاريخية المختلفة.

وقد حرص العروسان الإسبان على التقاط العديد من الفيديوهات والصور التذكارية بالمتحف وأمام البحيرة واللوحات الدعائية الخاصة بموكب المومياوات الملكية والتي احتفظ بها المتحف تخليدًا لهذه الاحتفالية الاستثنائية التي جذبت أنظار العالم.

 

العروسان الإسبان

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني كان قد التقى بهذين العروسين يوم الأحد الماضي خلال زيارته لأحد الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، والتي قام خلالها بافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بعد الانتهاء من أعمال ترميمها وتطويرها، لتصبح جاهزة لاستقبال الزائرين كما تفقد العنانى، خلال الجولة، بعض الفنادق العائمة للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة على الفنادق، بالإضافة إلى تفقده لمعبدي إسنا والطود.

وزير السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المركب النيلي المنشآت السياحية العروسان الاسبان الأقصر

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