الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل ترفع رسوم الكهرباء بنسبة 6.78 بالمئة على خلفية الجفاف

الكهرباء
الكهرباء

أعلنت وزارة المناجم والطاقة في البرازيل أن الحكومة قررت زيادة رسوم الكهرباء بنسبة 6.78 بالمئة، بالمتوسط.

وأضافت الوزارة أن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء بدءا من أول سبتمبر بسبب جفاف قياسي ألحق أضرارا كبيرة بمحطات التوليد الكهرومائية.

وأوضحت الوزارة أنها أقرّت حوافز للمستهلكين لخفض طوعي لاستهلاك الطاقة.

وعلى صعيد آخر، أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، تسجيل 839 حالة وفاة، و24 ألفا و589 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ووفقا للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 580 ألفا و413 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليونا و776 ألفا و870 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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