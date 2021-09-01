محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، الاحتفالية الفنية التي أقامتها المحافظة بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، ورجال الأعمال، وأبناء مركزي الخارجة وباريس من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وضم الاحتفال عروض فنية وفقرات غنائية وشعرية متميزة أداها طلاب مدرستي الأمل للصم والبكم والفكرية بالخارجة، كما تم تكريم عدد من الفائزين والحائزين علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقات التمثيل والشعر والفن التعبيري وألعاب القوى على مستوى الجمهورية، وتكريم المشرفين والمدربين المتميزين .

كما قام المحافظ بتسليم كراسي متحركة كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة الحركية وتسليم عقود المحلات الملحقة بسور المركز للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقرر إعفائهم من القيمة الإيجارية لمدة ٤ أشهر كدعم من المحافظة لمشروعاتهم وتخفيف العبء عنهم.

وأكد "الزملوط"، خلال كلمته، على ضرورة التعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والخيرية وكافة أبناء المحافظة لدعم المركز من خلال التبرعات لاستمرار تقديم الخدمة بنفس المستوى ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.

وفي نفس السياق، تفقد محافظ الوادي الجديد استكمال أعمال تطوير مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وبدء تقديم كافة الخدمات الطبية والتأهيلية والرياضية والتوفيهية التي يشملها المركز لخدمة، موجهًاَ بتوزيع كمية من اللحوم علي صغار العاملين وذوي الهمم بالكلية والمركز بعد ذبح أضحية أمام المركز بمناسبة افتتاحه.