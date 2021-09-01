الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: تقدم حزب المحافظين على الليبرالى الحاكم فى كندا

جستن ترودو
جستن ترودو

أظهر استطلاع جديد للرأي أنه في حال أجريت الانتخابات الفيدرالية، فإن رئيس الوزراء جستن ترودو سيفقد منصبه، ولن يحصل على أكبر عدد من الأصوات.


وأظهر استطلاع رأي جديد - أجرته شركة (ليجير) في الفترة بين 27 إلى 30 أغسطس الجاري - أن 34% من الناخبين المصوتين سيصوتون لصالح المحافظين إذا أدلوا بأصواتهم اليوم.


وقال ثلاثون في المائة من الناخبين الذين قرروا التصويت أنهم سيصوتون لليبراليين، وقال 24 في المائة إنهم سيصوتون للحزب الديمقراطي الجديد.


وعند سؤالهم عن أي زعيم سيكون أفضل رئيس للوزراء ، أجاب 23% من المشاركين جستن ترودو و 23% أجابوا زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، جاجميت سينج، ثم 21% من المشاركين اختاروا زعيم المحافظين إيرين أوتول، وفقا للاستطلاع.


وقال 39 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعتقدون أن الحزب الليبرالي بزعامة ترودو سيفوز في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في 20 سبتمبر.

 

و على صعيد آخر ، قال مسؤولون فيدراليون كنديون،  إن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم الولايات المتحدة سيصلون كندا في إطار عملية إعادة التوطين، ومساعدة الفارين من طالبان.


وخلال تصريحات رسمية، قال وزير الهجرة الكندي، ماركو مينديسينو، إن كندا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتعاون بشأن الممر الآمن للاجئين الأفغان.


وقال: "كجزء من هذه الاتفاقية ، سترحب كندا بخمسة آلاف لاجئ تم إجلاؤهم من قبل الولايات المتحدة". وأضاف "سيتم قبول هؤلاء اللاجئين كجزء من برنامج إعادة التوطين الإنساني الذي أعلنت عنه كندا مؤخرا".


وسحبت الولايات المتحدة يوم الاثنين قواتها من أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان بعد حرب استمرت عقدين. وأرسلت كندا قوات إلى المنطقة للمساعدة في هذا الجهد، لكنها سحبت وجودها المادي بالكامل من المنطقة في 26 أغسطس.

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