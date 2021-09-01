إشادة باكستانية بمشروعات وإنجازات وكالة الفضاء المصرية

أشاد سفير باكستان بالقاهرة السفير ساجد بلال بمشروعات وإنجازات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا أن الأقمار الصناعية تعد من أهم الأنظمة الحديثة لتحقيق سبل التواصل والعديد من المتطلبات المهمة للمجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الباكستاني ونائبه نزار خان، لوكالة الفضاء المصرية لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال تكنولوجيا الفضاء، حيث تفقدا معامل الوكالة والأقمار الصناعية المتنوعة، للتعرف على أحدث الإمكانيات التكنولوجية والطاقة البشرية بالوكالة المتمثلة في المهندسين والفنيين والمتخصصين.

وأعرب السفير الباكستاني عن رغبته في التعاون مع وكالة الفضاء المصرية، خاصة وأن هناك اتفاقات عديدة سابقة بين البلدين في هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بين الوكالة المصرية ونظيرتها الباكستانية (SUPARCO)، وعقد اتفاقات بين الجانبين للاستفادة القصوى من خلال تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية.

وأشار إلى ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة لصالح البلدين ولتحقيق التعاون الفعلي في مجال بناء الأقمار الصناعية على وجه الخصوص لما تتميز به باكستان من تطور وتقدم ملحوظين في هذا الجانب.

وعقب ذلك، جرى عقد اجتماع مع السفير الباكستاني بقاعة الاجتماعات بوكالة الفضاء بحضور كبار مهندسي الوكالة، وقام المهندس هيثم مدحت رئيس مجموعة اتصالات الأقمار الصناعية والملاحة بوكالة الفضاء بعرض المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المنشآت الحديثة القائمة والتي ستكون على أرض الواقع في المستقبل، إلى جانب عرض خطة الوكالة لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية خلال الأشهر والسنوات القادمة بوكالة الفضاء المصرية.

وقام الدكتور محمد إبراهيم، مدير مشروع معامل الأقمار الصناعية التعليمية بالجامعات، بعرض تفصيلي للمشروع، موضحًا تفاصيل المشروع المقدم لطلاب كليات الهندسة والعلوم والحاسبات بجامعات مصر وكذلك لدول إفريقيا والوطن العربي أجمع.

واستعرض جميع المراحل المتتالية للمشروع، بدءًا بتدريب الطلبة في الوكالة ثم في معامل الجامعات ومتابعة مشروعات التخرج للطلاب وإطلاق مسابقات لتقييم المستويات المتقدمة منهم، ثم الاختيار النهائي للطلبة المتميزين الذين استطاعوا اجتياز كافة مراحل المشروع بنجاح، وذلك لتقديم منح كبيرة وفرص عمل حصرية لهم.

وفي ختام الزيارة ، قام الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بتسليم السفير الباكستاني درع الشكر والتقدير من الوكالة، وبدوره أهدى السفير الباكستاني للدكتور محمد القوصي هدية ثقافية عن حضارة باكستان، تعبيرًا عن التقدير والتعاون المستقبلي المشرق بين الجانبين.