ارتفاع عالمى فى شحنات الهواتف الذكية مدفوعًا بتعافى الأسواق الناشئة

توقع مركز البيانات الدولي الأمريكي ازدياد شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.4% في العام الجاري، وصولاً إلى 1.37 مليار وحدة، مدفوعة بالتعافي القوي للأسواق الناشئة وطرح أجهزة شبكات الجيل الخامس.



وقال مركز البيانات الدولي، في تقرير إن أجهزة "آبل"، التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس-iOS" تمثل الجزء الأكبر من هذا النمو بنسبة 13.8%، بينما الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد- Android" تشارك بنسبة 6.2%.



وأشار إلى أن الأسواق الناشئة من إفريقيا إلى آسيا هي الأسواق الرئيسية التي تقود هذه الزيادة في الشحنات، وتعوض أرقام الشحن السلبية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية والصين.



وتعتبر أجهزة شبكات الجيل الخامس هي الذراع الرئيسي الآخر المُحرٍك لهذه الزيادة؛ إذ من المتوقع زيادة حجم شحن هذه الأجهزة بنسبة 123% - أي أكثر من ضعف أرقام عام 2020. ويتوقع المركز أيضًا أن تشكل أجهزة الجيل الخامس 54% من شحنات الهواتف الذكية بحلول نهاية العام المقبل.



ومع ذلك، يتوقع مركز البيانات أن يتباطأ نمو الشحنات العالمية بعد هذا العام، مع نسبة نمو الشحنات بـ3.4% فقط في كل عام من العامين المقبلين.

وعلى صعيد آخر ، تراجعت أسهم منصة زووم الشهيرة بنسبة 10٪ مع تباطؤ النمو، وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن الشركة أعلنت عن خطة للاستحواذ على صانع برمجيات مركز الاتصال السحابي Five9 مقابل 14.7 مليار دولار في هذا الربع.



جاء هذا التراجع بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات مكالمات الفيديو عن أرباحها المالية للربع الثاني والتي فاقت توقعات المحللين ، لكنها أظهرت تباطؤًا في النمو مقارنة بالربع السابق.



وارتفعت الإيرادات بنسبة 54٪ على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في 31 يوليو ولكن في الربع السابق نمت الإيرادات 191٪.