محمد أبو الحسن.. كوميديان مات حزينا بسبب الفقر

رغم ما يحققه بعض الفنانين من شهرة تجعل لهم مكانة خاصة في ذاكرة الجمهور، إلا أن تلك الشهرة لا تكن كافية أحيانُا لمواجهة متطلبات الحياة وتكاليف علاج المرض، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان الراحل محمد أبو الحسن صاحب العديد من الأدوار الكوميدية التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب منها دوره في مسرحية سك على بناتك أمام النجم الكبير فؤاد المهندس، ليتوفي أبو الحسن بسبب أزمة قلبية، كان قد تعرض قبلها للعديد من الأزمات المالية، وكذلك الازمات الصحية التي جعلته طريح الفراش لفترة طويلة.

ولد محمد أبو الحسن عام 1940 بمحافظة القاهرة، تخرج من كلية الزراعة في العام 1960، وعمل مهندسًا بمديرية الزراعة بالقاهرة، لكنه كان يهوى العمل الفني وكان يبحث عن فرصة لتغيير مجاله وبالفعل التحق بالتلفزيون المصري وعمل ببرامج الأطفال، وعرف بخفة الظل التي جعلته يشارك في العديد من الأعمال الفنية من أشهرها مسرحية "سك على بناتك" مع الفنان القدير فؤاد المهندس.

ثم شارك بعدها في العديد من الأعمال من أبرز أفلامه "نص دستة مجانين و مجانين على الطريق، و مجرم رغم أنفه، و"شاويش نص الليل"، و"البرنس والظاهر بيبرس إضافة إلى العديد من المسلسلات منها المال والبنون" ثم توقفت الأعمال الفنية التي كانت تعرض عليه، وفي أحد اللقاءات النادرة له قال محمد أبو الحسن :"أنا فنان سابقًا ومتسول حاليُا، وما أقصده أنني أتسول فن وليس مالا فالحمد لله ربنا لاينسي أحدا فأنا أتسول الفن لأن الفن حياة ويمتع الإنسان ويسعده فالضحكة والابتسامة صدقة كما علمنا رسولنا الكريم، كان أخر أعمالي الفنية مسرحية للطفل اسمها "أسعد سعيد في العالم" وهي مسرحية كوميدية كلها ضحك وسافرنا بها إلى المغرب وحصدت عدة جوائز"

وعن أحواله المادية تحدث أبو الحسن في ذات اللقاء وقال:"الناس يأكلون ثلاث وجبات في اليوم وأنا آكل وجبة واحدة من يد زوجتي المخلصة وأنا قنوع جدا وربنا يطرح البركة في اللقمة الصغيرة"، تعرض الفنان محمد أبو الحسن لأزمة صحية أقعدته حتى تمكن منه المرض فقامت الفنانة سهير رمزى بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر إلى الخارج لإجراء جراحة فى القلب، حتى توفى فى 8 يونيو عام 2014، وكانت جنازته كما أيامه الاخيرة فقيرة فلم يشارك في تشييعه سوى عدد قليل من الفنانين معظمهم من نجوم الصف الثاني.