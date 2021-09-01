الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلائع الإسكندرية تحصد ٢٨ مركز بمسابقة «بالعربى talent»

مسابقة العربي talent
مسابقة العربي talent

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية "بالعربي talent" والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من المحافظين والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

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مسابقة العربي talent


وهنأ المحافظ طلائع الإسكندرية الذين شرفوا الإسكندرية وحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. 

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مسابقة العربي talent

وأوضح أن الإسكندرية حصدت ٢٨ مركز بمسابقة «بالعربي talent» في مجالات مختلفة، مشيراً إلى أن اجمالي طلائع الإسكندرية المشاركين في المسابقة بلغ عددهم ١۰۰ من الطلائع الموهوبین فی مجالات الفنون التشكیلیة و الرسم والتصویر والتصویر الضوئي والغناء والموسیقی والشعر والتمثیل والقصة القصیرة والخط العربي.

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مسابقة العربي talent

وأشاد المحافظ بمسابقة «بالعربي talent» التي تأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدولة حريصة على استثمار أوقات فراغ الشباب، بما يساهم في إعدادهم بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية، التي تساعدهم علي التفكير والإبداع، ورفع المستوى الفكري والثقافي وتوجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

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مسابقة العربي talent

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن تنفيذ برنامج Talent بالعربي، ووصل عدد المشاركين في المراحل الأولى إلى 22 ألف طليع وطليعة ، تنافسوا في مجالات "الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال،  التمثيل،  الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية،  المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربي،  جولدن كيدز،  الدوري الثقافي المعلوماتي"، حيث تنافس في مرحلتها النهائية 1500 طليع وطليعة من مختلف المحافظات في المرحلة العمرية من 8 حتى 17 عاماً. 

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مسابقة العربي talent
الإسكندرية الشباب والرياضة طلائع الإسكندرية ٢٨ مركز بالعربي talent

رئيس التحرير

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