وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان مسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .
وخلال الحفل منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة .
وشهد الحفل محافظوا الجيزة والإسكندرية ومطروح وبورسعيد والمنيا والغربية والفيوم وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين .
وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الإنسان المصري وشارك فيها ٢٢ ألف طفل على مستوى الجمهورية من سن ٨ إلى ١٨ عام وصل منهم ١٦٠٠ موهبة إلى التصفيات النهائية وفاز منهم ما يقارب ٣٥٠ موهبة.
كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حفل افتتاح جراج فرع النادي الاهلي بمدينة نصر بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد فيه ليكون جاهزا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادى.
وأكد المحافظ أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها .
والجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢ ويستوعب ٧٦٥ سيارة تقريبًا وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.