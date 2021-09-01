وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان مسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .



مسابقة Talent بالعربى

وخلال الحفل منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة .



مسابقة Talent بالعربى

وشهد الحفل محافظوا الجيزة والإسكندرية ومطروح وبورسعيد والمنيا والغربية والفيوم وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين .



مسابقة Talent بالعربى

وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الإنسان المصري وشارك فيها ٢٢ ألف طفل على مستوى الجمهورية من سن ٨ إلى ١٨ عام وصل منهم ١٦٠٠ موهبة إلى التصفيات النهائية وفاز منهم ما يقارب ٣٥٠ موهبة.

مسابقة Talent بالعربى

كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حفل افتتاح جراج فرع النادي الاهلي بمدينة نصر بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد فيه ليكون جاهزا لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادى.

مسابقة Talent بالعربى



وأكد المحافظ أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها .

مسابقة Talent بالعربى

والجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢ ويستوعب ٧٦٥ سيارة تقريبًا وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى