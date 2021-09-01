الأربعاء 01 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان مسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب

مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل الختام الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة للموسم الأول لمسابقة Talent بالعربى لاكتشاف المواهب الفنية والرياضية والأدبية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والذى أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .
 

IMG-20210831-WA0037
مسابقة Talent بالعربى

وخلال الحفل منح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة درع تكريم لرعايته المواهب بالعاصمة .
 

IMG-20210831-WA0035
مسابقة Talent بالعربى

وشهد الحفل محافظوا الجيزة والإسكندرية ومطروح وبورسعيد والمنيا والغربية والفيوم وعدد من الأدباء والفنانين والإعلاميين .
 

IMG-20210831-WA0036
مسابقة Talent بالعربى

وأقامت وزارة الشباب والرياضة المسابقة تنفيذًا لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠ التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الإنسان المصري وشارك فيها ٢٢ ألف طفل على مستوى الجمهورية من سن ٨ إلى ١٨ عام وصل منهم ١٦٠٠ موهبة إلى التصفيات النهائية وفاز منهم ما يقارب ٣٥٠ موهبة.

IMG-20210831-WA0033
مسابقة Talent بالعربى

كان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حفل افتتاح جراج فرع النادي الاهلي بمدينة نصر بعد الانتهاء من كافة أعمال التشييد فيه ليكون جاهزا  لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادى.

IMG-20210831-WA0034
مسابقة Talent بالعربى


وأكد المحافظ أن نادي الأهلي من المؤسسات العريقة التي تسعى إلى تطوير منشآتها وتقديم الخدمات المتميزة لأعضائها .

IMG-20210831-WA0030
مسابقة Talent بالعربى

والجراج مقام على مساحة ٢٨ ألف م٢ ويستوعب  ٧٦٥ سيارة تقريبًا وسيساهم في تحقيق السيولة المرورية في المنطقة المحيطة بالنادي.

IMG-20210831-WA0031
مسابقة Talent بالعربى

مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
مسابقة Talent بالعربى
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ القاهرة مسابقة talent مسابقات وزارة الشباب والرياضة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

الأكثر قراءة

«كابتشينو» بـ3 جنيهات.. أسعار 28 سلعة تصرف على بطاقة التموين غدا

الأهلى يوافق على إعارة الشناوى للنصر السعودى

أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

وزير التعليم يوضح حقيقة تحديد أيام الدراسة

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات لقيادات «البترول»

«شلة الغردقة».. سر الصورة الشهيرة لـ الخطيب وحسن حمدى وفرج عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الرجوع إلى البلد

ماجد حبته

هذه الجريمة ليست مصرية

لواء. محسن الفحام

إرهاب الشرق

القس. رفعت فكرى

الرئيس ودعم الفن المستنير

مؤمن المحمدي

البغل فى الإبريق

د.أحمد الخميسى

المرأة والأغانى والحب

ماجد حبته

تسويق داعش المستجد!

محمود خليل

نساء المماليك.. عندما يجتمع سلطان «الجمال» مع سطوة «المال»

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل إنتهاكاته.. إصابات واعتقالات واقتحام للأقصى

مخاوف من نقص أجهزة الأكسجين فى إسرائيل بسبب كورونا

مظاهرات تطالب إسرائيل بالإفراج عن معتقلة حامل