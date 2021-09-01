الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب الحرائق.. 22 ألف شخص فى ​كاليفورنيا​ يتلقون أوامر بإخلاء منازلهم

حرائق الغابات فى
حرائق الغابات فى كاليفورينا

تلقى نحو 22 ألف شخص في ​كاليفورنيا​ أوامر بإخلاء منازلهم في منطقة سياحية خشية ​الحرائق​ التي بلغ عددها نحو 15 في الولاية.

كما تلقى آلاف الأشخاص القاطنين على الضفة الجنوبية لبحيرة "تاهو" في كاليفورنيا، التي يهددها ​حريق​ مندلع منذ أكثر من أسبوعين.

والتهم حريق الغابة الذي سمى بـ "كالدور فاير"، وهو واحد من بين عشرات الحرائق التي تجتاح غرب ​الولايات المتحدة​، أكثر من 700 كلم مربع، ودمر مئات المباني، وتسبب الدخان الكثيف المنبعث منه إلى تلوث كبير في شمال كاليفورنيا.

ودمر الحريق عشرات المنازل وتم إغلاق الطرق بعد سقوط حطام من النيران على الطريق، وبسبب تحذيرات العلم الأحمر لرياح تتراوح من 20 إلى 30 ميلاً في ​الساعة​ وصلت سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.

واتخذت المعركة ضد حريق "كالدور" المشتعل بالقرب من ساوث ليك تاهو، في جبال سييرا نيفادا، منعطفًا نحو الأسوأ الأحد الماضي، عندما قال مسؤولون إن نشاط الحرائق كان "أكثر ضراوة مما كان متوقعًا"، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".
 

وتم وضع غالبية بحيرة تاهو الجنوبية تحت أوامر إخلاء إجبارية، الإثنين الماضي، وفقًا للصحيفة ذاتها.
 

وأججت الرياح القوية الحرائق، حيث انخفضت نسبة احتواء الحريق الذي تبلغ مساحته 177 ألفًا و260 فدانًا من 19% يوم الأحد إلى 14% بحلول صباح يوم الإثنين. ويهدد الحريق أكثر من 20 ألف مبنى.

وتسببت الحرائق لأسابيع في جودة هواء خطرة وأحوال جوية صعبة لآلاف من السكان القريبين، والآن تدفع الرياح الدخان نحو الجنوب.  

وقد كافح الآلاف من رجال الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، لمنع حريق عملاق من الاقتراب من بحيرة تاهو وهي بحيرة جبال الألب الزرقاء المحاطة بمنتجع على طول خط ولاية كاليفورنيا ونيفادا.

كاليفورنيا إخلاء المنازل إخماد حرائق بحيرة تاهو حريق كالدور فاير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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