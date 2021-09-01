«وزراء الداخلية العرب» يدين الهجوم على مطار أبها ويؤكد دعم السعودية

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الثلاثاء، العملية الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية ضد مطار أبها الدولي السعودي، واستهداف المدنيين الأبرياء بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وأكدت الأمانة- في بيان مساء اليوم- على أن هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة وملاحقة مرتكبيها، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد وزراء الداخلية العرب على أن الهجوم الحوثي دليل بارز على إمعان هذه الميليشيات في تجاوزاتها ونهجها العدائي المنتهك لجميع الحرمات والحدود الدينية والإنسانية والأخلاقية ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وتحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تضامنها الكامل مع السعودية ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية، والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية الملكية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

إحباط محاولة هجوم ثانٍ



وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، إحباط محاولة هجوم عدائي ثانٍ بطائرة مسيرة (مفخخة) على مطار أبها الدولي، ما أسفر عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانٍ، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم، عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيانها، أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار.

تدمير منصة إطلاق



كما أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من مدينة صنعاء اليمنية.

وذكر التحالف، في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، أن منصة الإطلاق التي تم تدميرها اُستخدمت في المحاولتين لاستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح التحالف، أن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة، مشيرًا إلى أن عملية تدمير منصة الإطلاق شملت القضاء على العناصر الإرهابية المسئولة عن عمليات الإطلاق.