وزير الشباب يكرم محافظ مطروح فى ختام فعاليات talent بالعربى

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حيث أهداه درع مهرجان برنامج talent بالعربي الموسم الأول.

جاء ذلك ضمن تكريم عدد من المحافظات المتميزة حيث حصلت محافظة مطروح على أفضل محافظة حدودية في فعاليات الشباب ، في احتفالية كبرى أقيمت في ختام برنامج talent بالعربي على مسرح وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من المحافظين والأدباء والمثقفين وخالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

وأقيمت فعاليات برنامج talent بالعربي للموهوبين على مستوى جميع أنحاء الجمهورية بمراكز الشباب والأندية والمدارس والمعاهد الأزهرية، في المجالات الثقافية والفنية والأدبية والرياضية والعلمية.

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وافقت بعد مخاطبة المحافظة على تعديل مواعيد قطاري 649،و1209 من محطة مرسى مطروح.

جاء ذلك في استجابة وتيسيرا على أهالى مدن الضبعة والعلمين والحمام بما يتناسب مع مواعيد أعمالهم وتخفيف ضغط الركاب عليها.



حيث تمت الموافقة على تعديل مواعيد قيام القطارين من محطة مرسى مطروح اعتبارا من 10 سبتمبر 2021 لتلبية رغبة الأهالي، ليكون قيام قطار 649 ركاب مرسى مطروح / إسكندرية في الساعة 6,05 صباحا بدلا من 8,20، وتعديل ميعاد قيام القطار 1209 سياحى مرسى مطروح / القاهرة فى الساعة 7,40 بدلا من الساعة 7 ص.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير الي الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات على جهود التعاون المستمر مع محافظة مطروح والمهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الاستجابة وتلبية مطلب أهالي مطروح والتيسير عليهم، والذى يأتى تأكيدا لتوجيهات الدولة فى تحسين الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين وتقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين بصورة حضارية سريعة ودقيقة ومتكاملة بما يصب فى مصلحة المواطنين.