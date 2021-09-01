الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«نجم»: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا تشهد أزهى عصورها فى عهد السيسى

المهندس خالد نجم،
المهندس خالد نجم، وزيرالاتصالات السابق

ثمن المهندس خالد نجم، وزيرالاتصالات السابق، التعاون المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على أهمية زيادة الاستثمارات الكورية بمصر في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والتصنيع والمجالات العسكرية والدفاعية والاقتصادية.

وأكد وزير الاتصالات السابق، أن مصر أصبحت قاعدة صناعية وبوابة رئيسية لدخول السوق الأفريقية، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة حجم التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية، وزيادة حجم الاستثمارات المرتقبة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن هناك علاقات تاريخية بين البلدين، ويوجد نحو 200 شركة كورية في مصر في عدة مجالات، منها التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات والطاقة والصناعات الغذائية والنقل واللوجستيات والمنسوجات والبناء والإنشاءات والسياحة والخدمات باستثمارات تقترب من مليار دولار، مؤكدًا على أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 1.8 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت الحكومة بتذليل جميع العقبات أمام الاستثمارات الكورية في مصر، وتوفير جميع الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمريين الجادين للاستثمار في عدة مناطق على رأسها محور قناة السويس والمناطق الصناعية في المحافظات.

وأكد وزير الاتصالات السابق على أن مصر أصبحت ضمن أفضل المناطق جذبًا للاستثمار الأجنبي في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بعد صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق معدل نمو جيد مقارنة بباقي الأسواق العالمية والتي سجلت معدلات نمو بالسلب، مما يؤكد على أهمية استغلال فرصة صعود مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة.

وزير الاتصالات السابق مصر كوريا الجنوبية التعاون المشترك التصنيع الاستثمارات الاجنبية السوق

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