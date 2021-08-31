أول تعليق من الزمالك على «اختفاء درع الدورى»

أكدت إدارة نادي الزمالك أن درع الدوري موجود في مكتب الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وذلك بعد أن سلمته إدارة الكرة التي احتفظت به منذ تتويج الفريق بالبطولة.

وكانت أنباء تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باختفاء درع الدوري الممتاز.

ووفقًا لقرار الإدارة التنفيذية بالنادي فإن درع الدوري سيظل بمكتب رئيس اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد حسم الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء الماضي، في الجولة 33 بهدفين نظيفين، قبل أن يختتم مشوار البطولة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام البنك الأهلي يوم الجمعة الماضي، على ملعب بتروسبورت وحصد لقب البطولة برصيد 80 نقطة من 34 مباراة.