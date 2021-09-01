الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الفضائيات العربية» يعلن قائمة لجنة نقاد الدورة الـ12 برئاسة طارق الشناوى

أحمد عليوة
أحمد عليوة

كشفت إدارة مهرجان الفضائيات العربية، برئاسة الإعلامي أحمد عليوة، عن قائمة لجنة نقاد الدورة الثانية عشر المشاركين في تقييم الأعمال المميزة في عام 2021 بمجالات الفن والإعلام والبرامج التلفزيونية على مستوى العالم العربي.


ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز الدورة الـ12 من خلال احتفالية ضخمة تقام داخل فندق تريامف القاهرة الجديدة يوم 18 سبتمبر 2021.


ويرأس لجنة النقاد لهذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى وعضوية كل من النقاد والكتاب خيرية البشلاوى، ماجدة خير الله، علا الشافع، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبد الرازق، أندرو محسن، نادر عدلى، ومن المقرر غلق التصويت علي الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر 2021.

 

وأكد الإعلامي أحمد عليوة أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي، حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط أجواء الهواء الطلق، وذلك باعتباره واحدًا من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية، وتساهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.

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