إيبارشية بنى سويف تطلق لقاء خاص لأمناء الخدمة.. 6 سبتمبر

أعلنت إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية، عن إطلاق فاعليات لقاء الأمناء والأمناء المساعدين لكنائس الإيبارشية يوم الإثنين 6 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بكنيسة القديس مارجرجس بالمرماح.

ومن المقرر أن يطلق فاعليات اللقاء، تحت عنوان الخادم والأزمات، ويشارك بحضور اللقاء المهندس عادل الفونس، والقس أرميا عبده كاهن بالإيبارشية، بالإضافة لحضور عدد كبير من خدام و خادمات الإيبارشية.

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز «رأس السنة القبطية»، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة، ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريون بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين، وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز «رأس السنة القبطية» يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها، من خلال حركة تنلات بين الخدمات الكنسية المختلفة، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للاحتفال ببداية عام قبطي جديد، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضًا.