استعدادًا للموسم السياحى.. تطوير وتجميل طريق المطار بالأقصر

أجرى العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، جولة تفقدية لأعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق المطار، في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

وشملت جولة لطفي، متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفغ كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطريق المطار ابتداءً من كوبري المطار مرورأ بكمين منشأة العمارى وميدان النافورة وصولاً حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.

رئيس مدينة الأقصر يتابع الأعمال

ووجه رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ كافة المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقًا للخطط التي تم وضعها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية، وخاصة الاهتمام بنظافة الجزر فى منتصف الطريق وعلى جانبى الطريق المؤدى للمطا، وسرعة الانتهاء من توحيد طلاء المنازل المطلة على طريق المطار والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية .

كما تابع لطفي جولته بتفقد أعمال وضع حواجز خرسانية (نيو جيرسي) أمام مداخل المصارف والمساقي والترع وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وإزالة التشوه البصري.

رافق رئيس مدينة الأقصر خلال الجولة كل من شعبان طايع رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.

من جهة أخرى قال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر، إن تم تنفيذ حملة نظافة استهدفت شارع الجولى فيل بمنطقة جنوب تحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي وسمير سعود نائب رئيس الحي وبالتنسيق مع فرقة التدخل السريع.

رئيس مدينة الأقصر يتابع الأعمال

كما تم تنفيذ حملة نظافة بحي المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحي تضمنت طريق منشاة العماري العمومي وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود عواد والحي القديم وملعب نجع العرب.

وأسفرت الحملات عن رفع ١٢ طن مخلفات قمامة وأتربة، وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالى على الشوارع والميادين بمدينة الأقصر .