الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نقل مصابى دائرى التجمع إلى مستشفى القاهرة الجديدة

حادث
حادث

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أنه تم نقل مصابي حادث دائري التجمع إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافهم وجارٍ إبلاغ أهلية المصابين بعد التعرف على هويتهم.

ولقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء تصادم 3 سيارات بطريق الدائري بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الدائري التابع لدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام ٣ سيارات ملاكي ومصرع شخص وإصابة ٤ من مستقليها وتم رفع آثار الحادث.

 نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد تتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

حدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حال ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

نقل مصابي حادث دائري التجمع القاهرة الجديدة محاولة اسعافهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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