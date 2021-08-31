مكافحة كورونا و«الزجاج المعشق».. فعاليات بقصر ثقافة السويس

نظمت الهيئه العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس التابع لإقليم القناه وسيناء الثقافي برئاسة وكيل أول وزارة الثقافة الكاتب محمد نبيل، حيث عقد قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "مكافحة فيروس كورونا علي المدى البعيد" حاضرتها انتصار عطية، وذلك طبقاً للخطة المُدرج تنفيذها لفرع ثقافة السويس برئاسة أماني كمالي، خلال شهر أغسطس ٢٠٢١م.

حيث تحدثت المحاضرة بداية عن الإجراءات الإحترازية التي يجب عدم التخلي عنها مثل الماسك والكحول والتباعد الإجتماعي وعدم التواجد ف أماكن مزدحمة، وهناك إجراءات وقائية متعددة بات الكل يقدم عليها، واتباعاً للتعليمات التي يتم توجيهها لهم سواء في البيت أو المدرسة أو العمل أو من خلال التليفزيون، في سبيل الوقاية من الأمراض المعدية، وأبرزها كورونا، التي تسيد الحديث عنه في كل وقت وعبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما جلسات العائلة والأصدقاء، ومع انتشار الفيروس عالميا، كان إلزاماً على الجهات المسؤولة اتخاذ التدابير كافة لمواجهة المرض من خلال نشر ثقافة الوقائية والاحتراز منه، وبخاصة فئة الأطفال الذين هم بأمس الحاجة إلى التعليم والتدريب، لتكون ثقافة الوقائية أمراً مستمراً على المدى البعيد، ولا شك أن الإعلام وبرامج الميديا هي الأكثر تأثيراً علي الفرد ف المجتمع، من خلال إيصال المعلومة اللازمة لهم، خاصة من خلال الاستعانة بأطباء مختصين.

فى الوقت نفسه؛ تستمر فعاليات ورشة صنايعية مصر بفرع ثقافة السويس برئاسة أماني كمالي؛ بإقامة دورة "للزجاج المعشق" لليوم الثالث عشر والذي بدء من يوم ١٤ أغسطس وحتي يوم ٤ سبتمبر ٢٠٢١م، بما فيهم يومي الجمعة والسبت بالتاريخ المذكور، علماً بأن الدورة بالفترتين الصباحية والمسائية، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتي الساعة الواحدة ظهراً ومن الساعة الخامسة مساءً وحتي الساعة الثامنة مساءً، وتقوم بتدريب الورشة الفنانة نورهان يحيي، كما أن هناك جائزة مالية من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة قدرها "أربعة ألاف جنيه" لفريق عمل واحد مكون من ثلاثة متدربين، وذلك لمساعدتهم في البدء بعمل مشروعهم.