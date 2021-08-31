صادرات مصر للأسواق الآسيوية ترتفع لـ5.3 مليار دولار خلال 5 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول آسيا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 5.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 716.2 مليون دولار.

وجاءت الهند فى المرتبة الأولى بين صادرات مصر لدول القارة الآسيوية والتى بلغت قيمتها 831.3 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 439.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 391.8 مليون دولار، يليها الصادرات للصين بقيمة 546.1 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 349.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 196.6 مليون دولار.

وسجلت صادرات مصر لدولة سنغافورة 279.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 46.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 232.7 مليون دولار، كما سجلت الصادرات لكوريا الجنوبية 181.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 355.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 174.2 مليون دولار، وبلغت الصادرات لليابان 116 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 110.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار، وبلغت الصادرات لدولة تايوان 121.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 11 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة 110.8 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبه 48.1٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2٪، أثاث بنسبة 19.8٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8٪، لحوم بنسبة 48.6٪، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7٪.

