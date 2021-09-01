الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة فى انتحار شاب أجنبى ببولاق الدكرور

انتحار
انتحار

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في انتحار شاب يحمل الجنسية الأفريقية شنقا داخل شقته ببولاق الدكرور. 

 

وصرحت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح. 

 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

وكان تخلص شاب من حياته شنقا داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور بعدما ترك رسالة لصديقه الذي يقيم معه في الشقة كتب فيها "زهقت من الدنيا"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من شاب من دولة أجنبية يفيد العثور على صديقة مشنوقا داخل شقتهما بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، مشنوقا داخل شقة مستأجرة، كما عثر على رسالة تاركها لصديقة مكتوب فيها "زهقت من الدنيا"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال صديقه والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه.

 

وقال صديقه إنه عقب عودته إلى الشقة فوجئ بأن صديقه قد أغلق باب غرفته من الداخل بالقفل فطرق عليه الباب أكثر من مرة لكن دون استجابة.

 

وأضاف أنه قام بكسر الباب لمعرفة ما بداخل الغرفة وعندما كسر الباب فوجئ بالعثور على صديقة مشنوقا بسقف غرفته فأبلغ الشرطة. 

 

وبإجراء التحريات تبين أن المنتحر حضر إلى القاهرة منذ شهرين فقط، قادما من بلده، ويقيم بصحبة صديقه في شقة مستأجرة، وأنه أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنوب الجيزة انتحار شاب الجنسية الاريترية شنقا بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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