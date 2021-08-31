الأنبا يؤانس يترأس اللقاء الروحي لشعب أسيوط بدير العذراء بدرنكة

عقد الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء روحي لشعب أسيوط القبطي، بدير السيدة العذراء مريم بدرنكة.

انطلق اللقاء الروحي بطقس صلاة العشية، وعدد من الألحان الكنسية الأرثوذكسية ، وشارك بحضور اللقاء اليوم عدد من شعب الإيلارشية، بالإضافة لحضور عدد من الكهنة والشمامسة.

واختتم اللقاء الروحي بعظة روحية للأنبا يؤانس، وصلاة قصيرة.

وتستعد الكنائس المصرية للاحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل ، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

وارتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها ، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس ، وذلك للإحتفال ببداية عام قبطي جديد ، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً .