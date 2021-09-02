الجمعة 03 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

أيام زمان

«مشوّها من هنا».. ماذا فعلت ماري منيب في ميمي جمال خلال أول عمل لها؟

ميمي جمال
ميمي جمال

تعرض كثير من الفنانين في بداية مشوارهم الفني للانتقاد وأحيانًا للإحراج من قبل نجوم كبار، بهدف مساعدتهم  في تقديم مستوى فني أفضل، وكان من بين الفنانين الذين لم ينكروا فضل الكبار عليهم وظلت تتذكر ما حدث معها الفنانة ميمي جمال التي روت خلال استضافتها ببرنامج ساعة صفا الذي تقدمه الفنانة صفاء أبو السعود تفاصيل ما حدث بينها وبين الفنانة القديرة ماري منيب، حينما قالت لها «مشوّها من هنا».

وقالت ميمي جمال خلال البرنامج :"كانت بدايتي مع عالم الفن من خلال المسرح الحر كنت عضوة بفريق تمثيل المسرح الحر وكان رئيس مجلس إدارة المسرح الحر عبد الحفيظ الططاوي، وكانت تلك الفترة الكليات تستعين بممثلين من الفرقة للمشاركة في عروضهم المسرحية وكنت أشارك في مسرحيات فرقة مسرح كلية الزراعة، وبعد ذلك عملت في مسرح التلفزيون، حتى جاء عرض من مسرح نجيب الريحاني، وبالفعل شاركت مع الفرقة بعد 7 سنوات من العمل في مسرح التلفزيون".

وكشفت ميمي تفاصيل ما حدث بينها وبين ماري منيب وقالت :"كانت ماري منيب بطلة فرقة الريحاني، وكانت تلعب دور ابنتها في العروض المسرحية كلاً من سعاد حسين ونجوى سالم، وطلبت منهم وجه جديد تلعب دور ابنتها وبالفعل تم ترشيحي لذلك الدور، ومع أول أيام العمل طلبت منهم فصلى من الفرقة، فقد كنت كثيرة الحركة أمامها فقالت لهم انني تسببت لها في تعب عينيها وأعصابها لفرط الحركة على المسرح جابت لي حول، فذهبت له في الكواليس وجلست على ساقها كأنني طفلتها بالفعل وقلت لها أنني تركت العمل في مسرح التلفزيون بعد 7 سنوات، وطلبت منها أن توجهني لكي اتعلم منها حتى لا أكرر اخطائي بدلًا من تلك القسوة بالحديث عن طردي، فوافقت واحتضنتني وتراجعت عن طلب طردي، فتعلمت منها الكثير على خشبة المسرح وكيف أن الفنان ينتظر حتى يؤدي زميله الموقف الكوميدي كاملًا ويعطي فرصة للجمهور لكي يضحك على المشهد ثم يلقي جملته فيضحك الجمهور مرة أخرى، لقد كانت ماري منيب أفضل من تعلمت على يديهم إضحاك الجمهور على خشبة المسرح، رغم انني كنت قبلها أرى نفسي أني ممثلة كوميدية بالفطرة".

ميمي جمال ماري منيب صفاء أبو السعود المسرح التلفزيون

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