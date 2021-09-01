الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

شروط وضوابط المتقدمين للعمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت  الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية؛ محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش، وذلك وَفقَ الضوابط والشروط التالية:

وهي إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا، وإجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا، وكذلك الإلمام بأمور بعض التفسير وغيرها من الأشياء الخاصة بمهارات القراءة والحفظ.

وأوضحت الإدارة،أنه بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر، وأن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش، والحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية، وستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب). 

كذلك يشترط اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية، وأن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل، وتقديم بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر ورفعه على رابط التقديم، وقد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية، علمًا بأن آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر 2021، ولمعرفة عناوين مقرات فروع أروقة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية يجب الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

للجامع الأزهر فتح التقدم للراغبين العمل محفظين للقرآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أطفال أبوالريش

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