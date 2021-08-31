والدة طفل المحلة: «نفسية زياد ادمّرت وهو بيخاف من أقل حاجة»

قالت إيمان، والدة الطفل زياد أحمد البحيري الذى عاد بعد اختطافه من قبل 3 أشخاص بمدينة المحلة الكبرى، إن نفسية ابنها دمّرت بعد الحادث، مؤكدة أن صغيرها “من النوع اللى بيخاف من أقل حاجة”.

وكشفت إيمان أن والده قام بإهدائه هدايا كثير منها ملابس وألعاب، لافتة إلى أنها مازالت مصدومة مما حدث مع ابنها، مضيفة

أن نجلها فى الصف الخامس الابتدائى وسيستكمل دراسته كباقي الطلاب من المدرسة الخاصة به.

وحصلت «الدستور» على تحقيقات النيابة فى قضية المحلة زياد البحيري والذى تم نجحت أجهزة الأمن في إعادته إلى أحضان أسرته بعد اختطافه من قبل ٣ ملثمين بالمحلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن عاملين خردة وراء ارتكاب الواقعة، الأول يدعى علاء، 28 عامًا، والثاني رمضان، 31 عاما، من إحدى قرى مركز المحلة، حيث كشفت التحقيقات أن العاملين أثناء تجميع الخردة لاحظا أن عائلة الطفل ثرية فقاموا بالتخطيط لخطف الطفل.