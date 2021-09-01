نجوم «ماكو» يحضرون العرض الخاص للفيلم بالتجمع (صور)

حضر أبطال فيلم "ماكو" العرض الخاص للعمل، بإحدى دور السينما بالتجمع الخامس.

وتواجد خلال العرض الخاص للعمل العديد من النجوم الذين أتوا لمشاركة صناع العمل التهاني، بالإضافة إلى أبطال العمل الرسميين.

فيلم ماكو

وشارك خلال العرض الخاص كل من نيكولا معوض وناهد السباعي وبسمة وماجد المصري وفريال بوسف ومحمد مهران وسارة الشامي والموسيقار هشام خرما وآخرزن.

كما حضر كل من مخرج العمل ومؤلفه وجيلان علاء وإيناس عز الدين وأبناؤه وآخرون.

فيلم ماكو

تدور أغلب أحداث الفيلم تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان مليء بالذكريات.

فيلم ماكو

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

فيلم ماكو

وفي سياق متصل؛ قرر صناع العمل أن يبدأ عرضه جماهيريًا اليوم الأربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وشارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

فيلم ماكو

الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة ، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

فيلم ماكو

أعرب الموسيقار هشام خرما، عن سعادته وتحمسه الكبير لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم "ماكو" .