الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يشارك طلائع الغربية فوزهم في مسابقة «بالعربي talent»

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين في المسابقة القومية "بالعربي talent"، بحضور د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين.

وهنأ محافظ الغربية طلائع المحافظة الذين شرفوا المحافظة وحصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية وهم صفوت السيد في مجال الشعر، بسنت إبراهيم عبد العليم في مجال المقال، كلير نادر نسيم حنا في مجال الفنون التشكيلية، فرقة موسيقى وكورال موهوبين زفتى وموسيقى وكورال موهوبين المحلة.

كما هنئ المحافظ أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة وفريق العمل المشرف على هؤلاء النجوم، داعيًا الطلائع لتكريمهم الأسبوع المقبل في ديوان عام المحافظة.

محافظ الغربية يشارك طلائع فوزهم بمراكز متقدمه مسابقة بالعربي

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