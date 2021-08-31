«رجال الأعمال» تناقش تخطيط المرحلة الأولى لتطوير قرى القليوبية

عقدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس بمقر الكلية، لمناقشة التخطيط للمرحلة الأولى من البرنامج المتفق عليه بين الجانبين وهي تحسين جودة مياه الشرب وتطوير الصرف الصحي، فضلاً عن تطوير عدد كبير من قرى محافظة القليوبية في الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأكدت لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن تلك المبادرة تأتي كجزء من برنامج "حياة كريمة" الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر عام 2019، ويهدف البرنامج إلى تحسين الأنشطة التجارية والزراعية التي يمكن أن تمكن من زيادة الدخل للسكان، وكذلك القدرة على تطوير نماذج رائدة لأساليب الزراعة الحديثة.

وأشارت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنها تواصل العمل مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس لحصر القرى بمحافظة القليوبية ضمن مشروع تطوير 1500 قرية من قرى الريف المصري و الاكثر فقرًا، مضيفة أنه يتم العمل على تطوير مشروعات الصرف الصحي و الري الموجودة بقرى القليوبية الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى العمل على تحديد المشاكل التي تواجه الأرض الزراعية و وضع آليات للعمل علي حلها لمساعدة المزارعين.

وتابعت اللجنة انها عقدت اكثر من اجتماع مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس سواء في مقر الكلية أو عبر الفيديو كونفرانس نظرًا لظروف جائحة كورونا، ومازالت مستمرة في عقد الاجتماعات، لافتة إلى أنه تم التوصل خلال إلى وضع خطط للنهوض بقطاع الزراعة والري والصرف الصحي.