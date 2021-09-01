الأربعاء 01 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة جديدة للزيوت الخام

زيت الطعام
زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن مناقصة محدودة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، «بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و١٠٠٠ طن زيت عباد» تسليم خلال الفترة من ١٦ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢١، وجلسة فض المظاريف يوم الخميس الموافق  ٢ سبتمبر  ٢٠٢١ الساعه ١٢ ظهرًا.

من جهة أخرى، شهدت أسعار زيوت الطعام استقرارًا في السوق المحلي المصري، اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، حيث شهد سعر زيت الذرة الخام استقرارًا ليسجل 18,000 جنيه للطن، واستقرت أيضًا أسعار زيت الذرة المكرر لتسجل 23500 جنيه للطن، وأيضًا استقر سعر زيت عباد الشمس المكرر ليسجل 24600 جنيه للطن .

وجاءت أسعار زيت الطعام على حسب الشركة ونوع الزيت بالنحو التالي:

زيت ذرة  ٩٠٠ مل ٣٧.٩٥ جنيه.

زيت ذرة  ٩٠٠ مل ٣٣.٤٥ جنيه.

زيت عباد الشمس  ٩٠٠ مل ٣٢.٩٥ جنيه.

زيت  للقلي ٩٠٠ مل ٢٣.٤٥ جنيه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، أنه سيتم تطوير قطاع الزيوت بتكلفة مبدئية تصل إلى 5.5 مليار جنيه، في 5 مصانع في «برج العرب، وسوهاج، وكفر الزيات، وطنطا»، وجار وضع الخطة التنفيذية للتطوير.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب، منهم 73500 ألف طن زيت مستورد عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و 10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلي، اعتبارًا من يوم 5 وحتى 30 سبتمبر المقبل، وفقًا للتعاقد الذي أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المنوطة بتوريد الكميات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة وزير التموين، بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في زيادة المخزون وتوفير جميع منتجات السلع للمواطنين.

وكشف الدكتور أحمد عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، التابعة لوزارة التموين، عن قرب انتهاء وزارة التموين والتجارة الداخلية من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، بحيث يتم إنشاء كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل وإقامة أكبر مصنع للزيوت في الشرق الأوسط.

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وائل لطفي

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