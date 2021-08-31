برلماني يشيد بجهود رجال الشرطة في إعادة «طفل المحلة»: عيون مصر الساهرة

أكد النائب حازم عويان، عضو مجلس النواب، أن جهاز الشرطة المصري أثبت كفاءته وقدرته العالية في مواجهة الخارجين عن القانون، كما أثبتوا أنهم قادرين على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري.

ووجه عضو مجلس النواب، في بيان له، الشكر لرجال الشرطة المصرية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لضبط الجناة المسؤولين عن اختطاف طفل المحلة زياد البحيري، وإعادته لأهله بعد أقل من 48 ساعة، مؤكدا أنهم عيون مصر الساهرة .

وأضاف عويان، أن الشعب المصري يقدر جيدًا الدور العظيم للأمن في تأمين وحماية المواطنين ومطاردة المجرمين وإسقاطهم في أسرع وقت ممكن، مؤكدا إلى أن عودة طفل المحلة المختطف إلى أسرته أسعد قلوب جميع المصريين وخاصة اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته للقضية.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن تفاصيل ملابسات خطف طفل المحلة، وبحسب بيان للوزارة، ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي باختطاف أحد الأطفال أثناء تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية وتم التوصل لمكان الطفل المختطف .

فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدية لأهالي الطفل زياد البحيري بعد تحريره قدمها قيادات حزب مستقبل وطن وتمثلت في "عجلين" فداءًا لتحريره من يد خاطفيه و"جهاز لاب توب".

فيما أعلن نواب مثل النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، عن أنه سيتقدم في بداية دور الانعقاد القادم لمجلس النواب بتعديل تشريعي لتغليظ وتشديد عقوبة خطف الأطفال .