اجتماع دول جوار ليبيا يرحب باستضافة مصر للقاء المقبل

رحب البيان الختامي لاجتماع الوزراء لدول جوار ليبيا، الثلاثاء، بالدول المشاركة وبمقترح مصر لاستضافتها الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في اجتماع يحدد لاحقًا.

ونشرت وزارة الخارجية الجزائرية البيان الختامي للاجتماع الذي استضافته الجزائر على مدى يومين واختتم أعماله اليوم بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

وأشار البيان الختامي إلى أن الأعضاء المشاركين بالاجتماع أكدوا التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن ليبيا، كما جددوا تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الترابية، ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي مع إدانتهم لاستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

وأكد البيان الختامي على الدور المحوري لدول الجوار الليبي في دعم المسار الليبي برعاية الأمم المتحدة وعلى أهمية ملتقى الحوار السياسي الليبي وأعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".

ودعا الوزراء المشاركون بالاجتماع حسب البيان الختامي إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة حسب قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

«المنقوش» تشيد بدور مصر في ليبيا

وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الثلاثاء، أن دور مصر دور حيوي جدًا وهي من أهم دول الجوار الليبي، مشددة على أن أمن مصر وليبيا هو أمن مشترك وأمن قومي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في ختام اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر، وشاركت فيه مصر وتونس ودول أخرى.

وأوضحت نجلاء المنقوش أن هذا الاجتماع كان ناجحًا منذ أول لحظة من البداية إلى الختام وهو بمثابة دعم لجهود استقرار ليبيا، كما أن صدور البيان الختامي دليل على الاتفاق بين كل دول الجوار.

وكشفت نجلاء المنقوش عن كل دول الجوار الليبي أبدت مشاركتها في الاجتماع التشاوري المزمع انعقاده نهاية الشهر في ليبيا، كما تم التأكيد خلال الاجتماع بالجزائر على توحيد مواقف دول الجوار السياسية.

وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية أنهم أكدوا من خلال الاجتماع على ضرورة توحيد موقف دول الجوار تجاه المتغيرات الدولية، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة، كما تم التوصل إلى قرار تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.