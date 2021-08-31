ضبط 19 طن سكر تمويني وتحرير 15 محضرًا لمخابز بلدية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدي الصيرفي حملات مكبرة على الأسواق والمخابز بمركزى شبراخيت وكفرالدوار أسفرت عن ضبط قائد سيارة نصف نقل لتجميعه دون وجه حق عدد ٧ طن سكر تموين مدعم، 18 باكتة جبنه تموينية وذلك من بدالين تموين بمركز أبو حمص للاتجار غير المشروع بها بمركز كفر الدوار .

كما قامت الحملة بضبط ١٢ طن سكر تمويني مدعم تاريخ الانتاج الاصلي فبراير ٢٠٢٠ ويتم تعديله الي اغسطس ٢٠٢١ مما يعد غشا تجاريا،و تحرير ٨ محاضر لمخابز توقفت عن الإنتاج بدون عذر قهرى أو إذن من الإدارة بذلك،وتحرير محضرين لمخابز قامت بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بداخل ٢٠٠ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم،و ضبط ١٠٠ طبق فيبر حلويات مجهولة المصدر بدون بيانات أو علامات توضح تاريخ الانتاج،و تحرير محضرين لثلاجات حفظ الخضروات لعدم وجود سجل حركة للثلاجة،ومحضر لأحد محلات بيع المواد الغذائية لعدم الاعلان عن الاسعار.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وجارى العرض النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة،انه سيتم الاستمرار في تكثيف الحملات المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة وذلك من أجل المساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة.