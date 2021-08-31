في ذكرى رحيله الـ15.. والدة محمد عبد الوهاب: «مكنش عايز حد يعيط عليه»

خفيفًا كما كان في الجناح الأيسر على المستطيل الأخضر رحل محمد عبدالوهاب في مثل هذا اليوم قبل 15 عامًا تاركًا الذكرى إلى عشّاقه من جماهير "مختار التتش" في القاهرة ومسحة حزن ودموع لا تجف هناك في الفيوم حيث الأهل والأم.

وقالت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، إن استغناء نادي الزمالك عن ابنها لضم طفل آخر معه واسطة، أما ما قيل حول أن الوالد هو من أبعده عن "القلعة البيضاء" أمر غير صحيح.

وتابعت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، قائلًة: "نادي ألومنيوم نجع حمادي ضمه، فوافقنا على دا، وبعدين بقي يروح إلى قنا بالقطار كتير، وهو أمر مرهق بالنسبة لطفل، لكنه كان مصرًا على تحقيق حلمه، رحمة الله عليه، مكنش يعرف مستحيل".

وأضافت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، أنه تألق مع ناديه الجديد، لدرجة دفعت الكابتن حسن شحاتة إلى ضمه لمنتخب الشباب في عام 2003، ثم طلب نادي إنبي التعاقد معه.

واختتمت قوله: "وصية محمد الله يرحمه كانت أوعوا تنسوني، ووصيته الأخيرة أن محدش يعيط عليه بعد رحيلي، وكمان ساب رسالة لأصدقائه في غرفة الملابس، كتب فيها "لا تبكي نفس على شيء قد ذهب.. ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبة".

وتحل اليوم الذكرى الخامسة عشر لرحيل لاعب الأهلي محمد عبد الوهاب، الذي خطفه الموت في سن الثالثة والعشرون، أثناء التدريب مع الفريق، إثر أزمة قلبية.

وفارق عبد الوهاب الحياة في 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلي، عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

الإنجازات

حقق خلال مشواره القصير في الملاعب والذي نجح في الحصول على 10 بطولات منها 7 بطولات مع الأهلي وثلاث بطولات مع المنتخبات. وتوفاه الله عام 2006 بصباح يوم 31/8/2006 باستاد مختار التتش.