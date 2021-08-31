البحرين تدرج 5 دول وترفع 4 من القائمة الحمراء للسفر الدولى

أعلنت شئون الطيران المدني البحريني: أنه تقرر بدءًا من يوم الجمعة المقبل، إدراج 5 دول إلى القائمة الحمراء للسفر الدولي وهي البوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وإثيوبيا، وكوستاريكا، والإكوادور، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقًا، كما تقرر رفع 4 دول عن القائمة وهي باكستان، والهند، وبنما، والدومينيكان.

وأوضحت شئون الطيران البحريني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء: أنه تم إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) قبل الصعود للطائرة والمغادرة إلى البحرين للمتطعمين في الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، ويستثنى من ذلك القادمون من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، حيث سيتم الإبقاء على الإجراء السابق وهو إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، مع استمرار فحص الوصول وفحص اليوم الخامس وفحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين.

وأشارت إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقًا للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى المعلن عنها مسبقًا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.