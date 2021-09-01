توقعات برواج حركة مبيعات مواد البناء خلال الفترة المقبلة

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن تشهد مبيعات مواد البناء رواجًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء بعد آخر زيادة سجلتها أسعار الأسمنت دون مبرر.

وأضاف «الزيني» في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الحديد سجلت سعر التسليح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع، في حين تراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار الأسمنت البورتلاندي الأسود 880- 1100 جنيه تسليم أرض مصنع، ويتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيهًا للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350 و2450 جنيهًا للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 و 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

أسعار الجبس اليوم

وشهدت أسعار الجبس بين 550 و650 جنيهًا للطن سعر المصنع، و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجل الطوب 750-950 جنيهًا للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.

وسجلت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية 453.428 مليون دولار خلال مارس 2021 بنفس قيمة الفترة المماثلة تقريبًا من 2020.

ووفقًا التقرير، حلت صادرات الحديد والصلب في المقدمة لترتفع إلى 139 مليون دولار خلال 2021، مقارنة بـ25 مليون دولار خلال 2020، تلتها صادرات الألومنيوم ومصنوعاته، يإجمالى 70 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وجاءت صادرات الحلي والأحجار الكريمة في المرتبة الثالثة بإجمالي 64 مليون دولار خلال 2021، مقارنة بـ254 مليون دولار في مارس 2020، ثم صادرات الزجاج ومصنوعاته لتسجل 34 مليون دولار خلال ذات الفترة.

وأشار التقرير، إلى أن صادرات الرخام والجرانيت سجلت 25 مليون دولار، والمواد المحجرية والمعدنية 24 مليون دولار، والأسمنت 19 مليون دولار، والأدوات الصحية 13 مليون دولار.

واستحوذت 10 دول تضم إيطاليا وإسبانيا وكندا والسعودية وأستراليا وتركيا وألمانيا وليبيا ورومانيا والسودان على نصيب الأسد من صادرات القطاع بإجمالى 294 مليون دولار، حسبما أوضح التقرير.