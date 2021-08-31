بمشاركة أبو مازن.. تفاصيل القمة المصرية الفلسطينية الأردنية بالقاهرة

أعلن سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس أبو مازن سيصل إلى القاهرة غدا الأربعاء في زيارة رسمية.

وأشاد السفير اللوح بمواقف مصر قيادة وشعبا، التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضاياه العادلة، مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين محمود عباس وأخيه عبد الفتاح السيسي، إيمانا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة في مصر وفلسطين والمنطقة.

ومن المقرر عقد قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية، بعد غدا الخميس في القاهرة، لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حدا للسياسة الاستيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة في محافظة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين.

تأتى القمة فى إطار الجهود المبذولة إقليميا ودوليا للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها، إلى القمة الثلاثية ستناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والسعي إلى إعادة إطلاق عملية السلام.

من جانبه، قال الخبير في الشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي، إن القمة تأتي قبل أيام من خطاب أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ورئيس حكومة إسرائيل نفتالى بينت خلال زيارته للقاهرة في الساعات القادمة.

وأضاف الدراوي فى تصريحات صحفية، أن لقاء الزعماء الثلاثة سيتطرق لعدد من الملفات التي تهم الشأن الفلسطيني ومن بينها التأكيد على حل الدولتين من خلال خطوات عملية، تضع حدا للسياسة الاستيطانية التي تتواصل في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة، والحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، وعدم تصعيد العمليات الانتقامية من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين خاصة في غزة، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، وإنهاء ملف تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.