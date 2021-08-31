احذر.. مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة

تعيق آليات جسم مرضي السكري تحويل الطعام إلى طاقة، حيث إنه في الفرد العادي يتم تقسيم معظم الطعام الذي تتناوله إلى سكر ويطلق في مجري الدم والزيادة المفاجئة أو الارتفاع الحاد في مستوى الجلوكوز في الدم هو ما يعرف باسم "السكري".

إضافة لأعراض السكري المزمنة مثل كثرة التبول والتعب الشديد والجوع والجلد الجاف والخشن، وفقدان الوزن غير المبرر، وما إلى ذلك يزيد مرض السكري أيضًا من فرص تعرضك لآثار جانبية خطيرة لمضاعفات صحية كبيرة أخرى، حيث ذكر الخبراء أن مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأنفلونزا من غيره.

لماذا يزيد خطر الإصابة بالإنفلونزا لدى مرضى السكري؟

مرضى السكري لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالأنفلونزا الفيروسية والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية وغيرها من المشاكل المعدية، هذا يرجع في المقام الأول إلى ضعف جهاز المناعة الذي يحدث نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم، وبالتالي، فإن الأنفلونزا البسيطة أيضًا تؤدي إلى تفاقم السيطرة على مرض السكري.

وعندما تصيب الإنفلونزا الجهازالتنفسي فلدى مرضى السكري فرص 3 إلى 6 مرات أكثر في دخول المستشفى بصرف النظر عن زيادة خطر الإصابة بالمرض، والجدير بالذكر أن هناك مخاطر أعلى للوفاة المرتبطة بعدوى الأنفلونزا في مرضى السكري، وفقا لموقع health site.

هل لقاحات الإنفلونزا فعالة؟

لقاح الأنفلونزا فعال، فعادة ما تؤدي الإنفلونزا إلى مضاعفات بين مرضى السكري لذلك يوصى بشدة بالتطعيم فلقاح الإنفلونزا يقلل المرض والعجز والشدة وهناك أنواع مختلفة من لقاح الأنفلونزا تتسبب في تكوين الأجسام المضادة في الجسم بعد حوالي أسبوعين من التطعيم.

هل هناك خطر من تناول اللقاح

في بعض الأشخاص قد يسبب التطعيم ضد الإنفلونزا الألم الذي يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في مستويات الجلوكوز ويتطلب المرء بضعة أيام من التغييرات القصيرة في أدوية مرض السكري تشبه هذه الاستجابة للألم أنواع الألم تناول أي حقنة أة لقاح أخر وليس هنام داعي للقلق.