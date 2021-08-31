العراق: اقترضنا 100 مليون دولار من البنك الدولى لشراء لقاحات كورونا

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، اقتراض العراق 100 مليون دولار لشراء اللقاحات، لافتة إلى عدم إيقاف أي مشروع ممول من البنك الدولي.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد فى تصريحات صحفية، اليوم، إن "الوزارة لم توقف أية مشاريع ممولة من البنك الدولي ضمن الموازنة العامة، موضحا أن اي مشروع مهم للبلد يقر بموجب متطلبات اساسية، حيث ينظر بالمشروع والجهة التي تتبنى التمويل اضافة الى تفاصيل القروض المقدمة من وزارة المالية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية واع.

وأوضح حماد أن البنك الدولي اقترح صرف الاموال المخصصة للمشاريع المتأخرة على قضايا تشغيلية، متابعا "لكننا رفضنا جملة وتفصيلا"، لافتا الى أن العراق اقترض من البنك الدولي مبلغ 100 مليون دولار دفعة اولى على شراء اللقاحات لجائحة كورونا، حيث أراد البنك أخذ هذا الاقتراض من المشاريع، لكننا طلبنا منه اخذها من خزينتهم كقرض مباشر لوزارة المالية".

وتابع حماد "إننا لا نعطي من مبالغ المشاريع".

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، وفقًا لقناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء، إن وكيل وزارة الصحة أكد لمجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا، مبينا أن وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى تقديم طلب فتح منافذ تلقيحية لتطعيم موظفيها.

وأضاف أن عمليات التلقيح في تصاعد كبير، وتم افتتاح منافذ صغيرة بالمؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين.

وسجلت الصحة العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 آلاف و937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في العراق إلي مليون و888 ألفًا و150 إصابة.

كما جرى تسجيل شفاء 7 آلاف و148 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و734 ألفًا و898 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 20 ألفًا و830 حالة، وذلك بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة.