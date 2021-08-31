سمير غريب: ظللت رئيسًا لـ«التنسيق الحضارى» بلا اختصاصات فى عهد فاروق حسني

كشف سمير غريب، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (2004 - 2014)، إنه عمل رئيساً للجهاز الحضاري بلا اختصاصات حوالي عام، بسبب مشروعين بالبر الغربي بالأقصر، وبجوار مطار إمبابة طلب منه صرف مستخلصاتهما المالية دون أن يعلم عنهم أى شىء وهو ما لم يوافق عليه "غريب" الأمر الذى أدى لنزع اختصاصاته حتى انتهوا من المشروعين وصرف أموالهما من أموال الجهاز.

وكتب "غريب" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، قائلاً: “الغريب أن أولى معارك العمران كانت مع رئيسي، وزير الثقافة فاروق حسني. بعد فترة قصيرة من بداية عملي أرسل لي رئيس قطاع مكتب الوزير مستخلصين ماليين لصرفهما أحدهما خاص بمشروع في البر الغربي لمدينة الأقصر، والآخر عن مشروع بجوار مطار امبابة. لم أكن أعلم عنهما أي شيئ. سألت العاملين في الجهاز، وكانوا قلة آنذاك، فأجابوا أنهم لا يعرفون شيئا. اتضح أن رئيس القطاع هو الذي وقع عقود هذه المشروعات قبل رئاستي للجهاز. لم يتضمن أي عقد منهما اسم الجهاز إطلاقا. رئيس القطاع وقع العقود بصفته مفوضا عن وزير الثقافة. لم أجد في الجهاز أي أوراق تتعلق بأي مشروع منهما. فكتبت مذكرة للوزير انتهيت فيها إلى أن من أشرف على أعمال المشروعين وأعد المستخلصين ووقع العقود يوقع المستخلصين ثم يتم تسليم المشروعين إلى مهندسي الجهاز على الطبيعة لمتابعتهما بعد ذلك”.

وأضاف: "في 14 /9/2004 وافقني الوزير كتابة وأشر بذلك لرئيس القطاع. فوجئت بعد أسبوع تقريبا بالأوراق ذاتها تعود لي ومعها تأشيرة من الوزير نفسه على مذكرة لمستشاره القانوني يأمرني بالتوقيع على المستخلصين وصرفهما من أموال الجهاز. رفضت كتابة وأعدت الأوراق إلى رئيس القطاع. توقعت أن يقيلني الوزير. لكنه لم يفعل. بل فعل ما لم يحدث في تاريخ الحكومات المصرية على حد علمي: قاطعني أولا ، ثم شكل لجنة برئاسة الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون وقتها لبحث الموضوع والرد خلال ثلاثة أيام. طيب ما علاقة فوزي فهمي بالموضوع أصلا؟؟ انتهت اللجنة بإدانتي. ثم أصدر الوزير قرارا طويلا يسحب مني اختصاصاتي المالية والإدارية في باب المشروعات من موازنة الجهاز ويمنحها لوكيل وزارة الثقافة للشئون المالية والإدارية وقتها. ونص القرار على تحويل الاعتمادات المالية لاستكمال المشروعين من موازنة الجهاز إلى الوحدة الحسابية بمكتب الوزير!! والتفاصيل في كتاب "معارك العمران" الصادر عن دار رؤية للنشر".

وكان قد صدر كتاب "معارك العمران " للكاتب الصحفي سمير غريب، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن دار رؤية للنشر.