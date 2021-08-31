دليلك لاستعادة الشغف فى 6 خطوات

تستيقظ مبكرًا ولديك النية لتحقيق أهداف جديدة فى يومك، ثم بعد ساعات تدرك أنك لم تنجز شيئًا على الإطلاق، وجميعنا لدينا مثل تلك الأيام التى لا ننجز فيها شيئًا على الإطلاق، لكن إذا تكرر الأمر فمن المرجح أنك قد فقدت الدافع والشغف، لذا أنت بحاجة لاستخدام بعض الحيل لاستعادة الشغف والتمكن من تحقيق النجاح.

التركيز على الدافع الجوهرى: هناك نوعان من التحفيز، الخارجى والداخلى أى الجوهرى، والدوافع الخارجية ترتبط بمحيط الشخص، وغالبًا ما تكون عبارة عن مكافآت أو حوافز، يُكافأ بها الشخص على إتمام مجهوده، ورغم أن ذلك قد يكون فعالًا فى بعض المهام فإنه غير مفيد فى حالة فقدان الشغف. لذلك، فبدلًا من التفكير فى الأمور والحوافز الخارجية على الإنسان أن يركز على دوافعه الجوهرية، والتفكير فيما يجعله يرغب فى أداء العمل.

فكّر فى هدفك الأكبر: عندما تجد أن دافعك غير موجود، فكّر فى الغرض من وراء ما تفعله، أو كيف يلعب دوره فى الأهداف الأكبر التى تتطلع إلى تحقيقها.

وهذه الخطوة تمنح الإنسان شعورًا بأهمية ما يفعله، لكونه خطوة فى اتجاه شىء أكثر أهمية، وهو ما يدفعه للاستمرار.

تخلص من السلبيات: التسويف يوقفك عن أداء مهامك، فعند التفكير فى الأمر قد تتخيل مدى صعوبة المهمة، ومقدار الخطوات التى يتعين عليك اتخاذها، وبالتالى فإن عقلك يحذف بطريقة تلقائية الإيجابيات المرجوة منها. لذلك، فبدلًا من التفكير فى السلبيات على الإنسان أن يركز على الإيجابيات، لأن هذا يساعد على النجاح.

خصص يومًا لفعل ما تحب: الموظفون الذين يجرى منحهم وقتًا للاستكشاف والقيام بمشاريع جانبية إبداعية يصبحون أكثر إنتاجية وتحفيزًا وإلهامًا، لذلك إن استطعت أن تخصص يومًا واحدًا لفعل ما تحب فستتمكن من الإبداع فيما تفعله فى حياتك بشكل عام.

توقف عن التفكير فى الأمر: الإفراط فى التفكير يمكن أن يجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لأنك تنشغل بتوقع المشاكل بدلًا من التركيز على إنجاز المهام الخاصة بك، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى مزيد من الضغط. وأفضل طريقة لإحباط التفكير الزائد فى مشكلة ما هى التأكد من أن الأهداف بسيطة وصغيرة وواقعية.

تذكر إنجازاتك السابقة: عندما يكون الدافع والشغف ضعيفين فعليك أن تستدعى ذكرياتك الخاصة وتحقيق أهدافك الناجحة فيما مضى، وهذا الأمر سيعطيك دفعة حماسية للاستمرار.