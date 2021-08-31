رغدة السعيد تكتب: مساج عقلى

مَنْ منا لا يحتاج فى كل فترة لـ«مساج» وتنشيط الدورة الدموية وتجديد نشاطه الجسدى؟ هل جرّبت «المساج العقلى»؟ أيوه.. بالظبط أنت قرأتها صح.

أول «مساج عقلى» حصل لى وأنا فى الجامعة واتجوزت وقتها، وكنت عند والدتى فى البيت زيارة لقيت حماتى متصلة بيا تقول لى: أنا جبت الست ونضفت البيت عندك كله بالمفتاح اللى معايا وكله تمام!! أنا اتعصبت وغضبت وإزاى وفين الخصوصية؟ أمى ساعتها سألتنى سؤالين من غير ما تهدينى بأى كلمة، هو لو أنا اللى كنت رحت كان ده هيكون رد فعلك؟ ولما تروحى مش هتكونى مرتاحة وبيتك نضيف ومش هتعملى حاجة؟ وهنا حصل «المساج العقلى» من أمى ليا، سكت شوية ومتكلمتش بس السؤالين دول غيروا وجهة نظرى واتجاه تفكيرى باقى حياتى وفرقت معايا فى كل حاجة.

لما بدأت أشتغل فى الكوتشينج أو تدريب الحياة «Life Coaching» حبيت إن الشخص اللى بتعامل معاه أول شىء ميحسش إنه معتمد علىّ فى كل استشارة، ويكون همى الأكبر هو تغيير بوصلة التفكير فقط وفتح اتجاهات فى عقله كانت مغلقة على مشاكله.

قبل ما أكتب المقال، استأذنت عددًا من أصدقائى اللى حياتهم اتغيرت من جلسة «مساج عقلى» بأسئلة وطرح بسيط إنى أكتب الطرح ده، لعل شخصًا يقرأه ويكون سببًا فى تغيير بوصلة تفكيره.

فيه صديقة كانت مشكلة حياتها- واللى كتير ممكن يشوفها بسيطة- إن أخت جوزها الأكبر منها سنًا جوزها بيخليها تركب قدامها فى العربية لما بيخرجوا! وفضلت تحكى ساعة عن إحساسها أنها مهملة ومش أولوية وأن الشىء ده بيخليها تشيل منه وينعكس على تعاملها معاه، وكل ده أنا ساكتة ولما خلصت كلام، سألتها؟ هيحصل إيه وهتحسى بإيه لو نزلتى وسبقتى أخت جوزك وفتحتى الباب ليها وبعدين قعدتى مكانك فى الخلف؟ زى ما وصفت لمبة عقلها نورت جامد وردت بسرعة: هيشيلنى فوق رأسه وهيفرح جدًا ومش هحس إنى مجبرة على شىء.. وخلصت الجلسة هنا.

صديقة أخرى مصممة على الطلاق بسبب كام موقف من زوجها زعلوها جدًا وبتفكر بس فى عواقب الطلاق، وهتعمل إيه وهتحل موضوع الأولاد إزاى، خاصة أنها كانت مشاكل عادية بس جرحها بالكلام، سؤالى كان: «إنتى زعلانة منه ولا مش عايزة تعيشى معاه خالص؟» نفس اللمبة ونفس الصدمة، فى إجابة سريعة قالت: أنا زعلانة منه أوى، والحمد لله هى لسة معاه فى وسط ولادها لما فتحوا باب التواصل والحوار.

وأخيرًا صديقة تالتة حاسة بمشاعر ناحية شخص مهتم بيها جدًا وكل حركاته بتظهر الاهتمام وكل الفرص ممكن تكون متاحة للارتباط- من وجهة نظرها- وبتحاول تعمل مجهود أنه يتحرك ويعمل المبادرة، خصوصًا أنه شخص جرىء جدًا، كل اتجاه التفكير إزاى يتحرك ويعمل المبادرة؟ اللمبة نورت عندى أنا وسألتها؟ فيه أى شىء؟ «بمعنى أى ظروف أو مشاكل مادية أو اجتماعية أو نفسية» تمنعه يعمل المبادرة؟ وبعد الرد السريع بكلمة: «لا».. سألتها هل شخصيته ودودة فى العموم مع كل الناس؟ الإجابة: «أيوه».. وحصل توجيه البوصلة من عمل مجهود أنه يتحرك ويبادر إلى أنه شخص محترم وصديق وقت الشدة إلى أن يحدث العكس.

لما اتفرجت على حوار فى فقرة الأستاذ «مفيد فوزى» فى «كلام مفيد» لقيته بيتجاذب الحديث ليس عن موضوع واحد، ولكنه مع الأستاذ تامر أمين تطرقا لعدة اتجاهات منبثقة من نفس الموضوع، وتغطى دايرة الموضوع كاملًا، فوصفت الفقرة ليه وقلت له بتعملوا «مساج عقلى»، فأعجب جدًا بالمصطلح، وأشاد به وباختيارى له، واكتشف أنه مطابق للفقرة، وأصبح يتطرق للموضوعات بزواياها الكاملة، مع التأكيد بجملة «مش إحنا بنعمل مساج عقلى؟».

إحنا مش محتاجين حد يرشدنا ويعلمنا نعمل إيه ونتصرف أو نفكر إزاى، محتاجين شوية «مساج عقلى» لتحريك بوصلة التفكير وفتح مسام العقل واستيعاب الأطراف الأخرى فى حياتنا بدل الأماكن، وبنظرة تأملية حاول توصل لتفكير الشخص اللى بتتعامل معاه عشان تشوف استيعابه ليك، لو حصل ده هتقدر أنت اللى تعمل لنفسك المساج وتوصل للسلام النفسى والعقلى.