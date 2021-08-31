ألمانيا: الاعتراف الدولي بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان سابق لأوانه

أكد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن اعتراف دولي بحركة طالبان كحكومة لأفغانستان سابق لأوانه.

وقال هايكو ماس في تصريحات مساء اليوم، إن هناك عدد كبير من المواطنين الألماان في أفغانستان ينتظرون المغادرة رغم مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان.

وشدد وزير الخارجية الألماني على أن غياب الاستقرار عن أفغانستان يضر بدول جوارها ويشكل فرصة سانحة لانتعاش الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الألماني إن التحديات في أفغانستان لم تنته رغم إتمام عمليات الإجلاء التي قامت بها العديد من الدول سواء لمواطنيها أو المتعاونين معها.

ميركل تطالب باستمرار عمل مطار كابول

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق اليوم ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحا مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية.

وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أن المطار يكتسب أهمية وجودية لأفغانستان، وبدونه لا يمكن وصول أي مساعدة طبية أو إنسانية؛ الأمر الذي يعكس أهميته بالنسبة لعمل الأمم المتحدة.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الثلاثاء، بحسب موقع (دويتشه فيله) الألماني: أن بلادها لم توقف عمليات إجلاء الأفغان، وأن عدد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان يُقدر بما بين 10 - 40 ألف شخص.

ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من القوات المحلية التي تريد ألمانيا إخراجها من أفغانستان، وأنها تهتم بالوضع الإنساني هناك.

طالبان تسيطر على أفغانستان

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.