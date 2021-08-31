عمرو وهبة: سعيد بالمشاركة في فيلم «ماكو» وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية

أعرب الفنان عمرو وهبة، عن سعادته بالاشتراك في فيلم ماكو، والذي ينطلق عرضه غدا الأربعاء في جميع دور العرض السينمائي.

وأشار وهبة لـ"الدستور"، إلى أن العمل ملئ بالصعوبات التي كان أبرزها التصوير تحت الماء والذي كان يستمر يوميا لساعات طويلة، وهو ما تم التدريب عليه أكثر من شهر حتى يتفهم فكرة تصوير مشاهد الغطس تحت الماء.

وقال وهبة، إنه وقت زواجه قام بتعلم الغطس لمدة شهر حتى يستطيع ملائمة ظروف تصوير المشاهد الصعبة في العمل.

جاء ذلك خلال حضور العرض الخاص للعمل في إحدى سينمات التجمع الخامس بحضور كافة أبطال العمل وعلى رأسهم نيكولا معوض وخالد أنور وبسمة وآخرين.

وتدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملئ بالذكريات.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "ماكو" قد سبق وطرحت الأفيش الدعائي للفيلم ، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم والتي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وفي سياق متصل؛ قرر صناع العمل أن يبدأ عرضه جماهيرياً غدا الأربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الإعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وشارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.

العرض الخاص لفيلم «ماكو الفيلم إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وإشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة ، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.