الثلاثاء 31 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الغرفة التجارية بالسويس تفتتح المركز الإقليمي للعلامات التجارية

التجارة
التجارة

تفتتح الغرفة التجارية بمحافظة السويس، برئاسة محمد الملاح، الخميس المقبل 2 سبتمبر، المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمقرها، الذي يتبع الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشمل نطاقه الجغرافي محافظات (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط).

وأكد محمد الملاح، رئيس الغرفة، أنه سيتم افتتاح المركز الخميس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المكان وتدريب العاملين وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

كما سيشهد الافتتاح إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وللحصول على العلامة التجارية من مقر غرفة السويس وبهدف التيسير على التجار، تم التنسيق مع رؤساء الغرف التجارية بتلك المحافظات أن يتم إنشاء مكتب للعلامة التجارية في كل غرفة، ويتم تجميع الطلبات، والحصول على العلامة من مقر الغرفة بالسويس، بصوره مجمعة، وذلك بهدف التيسير على التجار المقيمين بالمحافظات البعيدة عن السويس.

تفتتح الغرفة التجارية بمحافظة السويس، برئاسة محمد الملاح، الخميس المقبل 2 سبتمبر، المركز الإقليمي للعلامات التجارية بمقرها، الذي يتبع الإدارة المركزية للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويشمل نطاقه الجغرافي محافظات (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط).

وأكد محمد الملاح، رئيس الغرفة، أنه سيتم افتتاح المركز الخميس المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز المكان وتدريب العاملين وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

كما سيشهد الافتتاح إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وللحصول على العلامة التجارية من مقر غرفة السويس وبهدف التيسير على التجار، تم التنسيق مع رؤساء الغرف التجارية بتلك المحافظات أن يتم إنشاء مكتب للعلامة التجارية في كل غرفة، ويتم تجميع الطلبات، والحصول على العلامة من مقر الغرفة بالسويس، بصوره مجمعة، وذلك بهدف التيسير على التجار المقيمين بالمحافظات البعيدة عن السويس.

الجغرافية بمحافظة محمد التجارية الصناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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